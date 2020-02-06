В Крыму туристов, находившихся на пирсе, смыла гигантская волна.

Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

По данным спасателей, 5 февраля в районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте большая волна смыла девушку и мужчину. В сообщении пресс-службы МЧС отмечается, что сотрудники службы организовали поисково-спасательную операцию. Однако туристов обнаружили уже мертвыми.

Ранее мы писали о том, как Британский лайфстайл-журнал Good Housekeeping опубликовал советы относительно путешествий по России, посоветовав поездки по железной дороге по Керченскому мосту в Крым. В ответ Министерство иностранных дел Украины отметило, что полуостров находится под военной оккупацией, и посоветовало изданию не вводить своих читателей в заблуждение.

Также мы сообщали о том, что в ноябре в лагере "Артек" в аннексированном Крыму умерла 15-летняя школьница.