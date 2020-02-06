Волонтер Маруся Зверобой получила уведомление о подозрении о сотрудников Государственного бюро расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката подследственной Андрея Писаренко.

"Сегодня кроме вручения уведомления о подозрении, был допрос, состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения... Следователь попросил меру пресечения в виде личного обязательства", - рассказал Писаренко после визита в ГБР.

По словам Зверобой, на ее допросе присутствовал лично президент Украины.

"У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в Стриме, для него угрозы", - отметила она.

Напомним, 26 ноября ГБР направило в ГПУ проект уведомления о подозрении нардепу Софии Федине и военнослужащей Марусе Звиробий из-за угрозы убийства президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось, София Федына в октябре со своей соратницей, волонтером Марусей Зверобой записали видеоблог, посвященный президенту - после того, как он на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом. В этом блоге они обсуждали разные способы убийства Зеленского.

Ранее "Страна" писала о том, что после допроса Зверобой под ГБР атаковали еще одного журналиста.