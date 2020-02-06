В сети опубликовали видео, как народные депутаты 6 февраля подрались в Верховной Раде в ходе обсуждения законопроекта о снятии моратория на продажу земли.

Соответствующий ролик в YouTube опубликовал канал NewsOne.

Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" заблокировали трибуну парламента. После этого началась потасовка. В основном толкались представители "Батькивщины" и "Слуги народа". Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук попытался успокоить нардепов, но никто его не послушал.

Видео: YouTube/ NEWSONE

"Страна" ведет онлайн о том, как Верховная Рада под крики протеста и драки готовится открыть продажу земли.

Также мы писали о том, что ко второму чтению скандальный законопроект о земельной реформе был переписан. В нем появился пункт, согласно которому иностранцы будут иметь право покупать украинские земли только после референдума. Также в 20 раз уменьшили количество гектар земли, которое может быть продано в одни руки - с 200 тысяч до 10 тысяч.

Кроме того сообщалось, что Зеленский поставил "слугам народа" задачу за два дня принять закон о продаже земли. Разумков возразил - "минимум неделя".