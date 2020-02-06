Министерство здравоохранения Украины обсуждает меры по решению вопроса дефицита хирургических масок на рынке.

Об этом заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский во время брифинга по распространению коронавируса в четверг, 6 февраля, передает УНН.

"В Минздраве Украины состоялась встреча с руководством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками, поскольку можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях", — сказал Андрей Скипальский.

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