Как уже писала "Страна", в Верховной Раде уже собрано более 170 подписей депутатов за отставку главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Такое количество является достаточным для регистрации соответствующего проекта постановления в парламенте.

Об этом рассказал юрист Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

"Друзья, хочу разъяснить, что обозначают 170 собранных в парламенте подписей за отставку признанного судом виновным в коррупции Главы НАБУ Сытника. Этот сбор подписей не политический, а полностью юридический. Так, ст. 6 Закона Украины о НАБУ, как условие для начала рассмотрения парламентом вопроса об увольнении Сытника с должности директора НАБУ, предусматривает инициативу не менее, чем трети народных депутатов Украины

от её конституционного состава. Следующим этапом процедуры увольнения будет регистрация проекта постановления парламента и его голосование."

Юрист отметил, что регламент Верховной Рады не предусматривает особой процедуры рассмотрения отставки директора НАБУ.

"Рассмотрение пройдёт в общем порядке. И это будет голосование не только за отставку признанного виновным в коррупции Сытника, а и против внешнего управления государством", - добавил Портнов.

Напомним, что Сытника обвиняют в том, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе, к тому же не им оплаченном, за что на него составили административный протокол о коррупции.

Ранее мы писали, что в ГБР открыли дело против главы НАБУ Сытника. Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Дубинского. Расследование начато 4 февраля. Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении Сытника, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директором НАБУ.