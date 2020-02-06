На обложке нового номера еженедельного журнала Time появится изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске.

Об этом издание сообщило на своей странице в Твиттере в четверг, 6 февраля.

Как сообщается, номер издания в такой обложке поступит в продажу 17 февраля.

На передовице приводятся заголовки трех статей, которые посвящены эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и ее возможным политическим и экономическим последствиям для Китая — "Китайский тест", "Предотвращая следующую вспышку", "Экономическая угроза". Кроме того, в твит вставлена ссылка на статью под названием "Распространение коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о веке Китая".

TIME’s new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinping’s dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4 pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q — TIME (@TIME) February 6, 2020

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тысяч, более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тысячи.

Ранее сообщалось, что Зеленский написал Си Цзиньпину письмо о коронавирусе.