На обложке нового номера еженедельного журнала Time появится изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске.

Об этом издание сообщило на своей странице в Твиттере в четверг, 6 февраля.

Как сообщается, номер издания в такой обложке поступит в продажу 17 февраля.

На передовице приводятся заголовки трех статей, которые посвящены эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и ее возможным политическим и экономическим последствиям для Китая — "Китайский тест", "Предотвращая следующую вспышку", "Экономическая угроза". Кроме того, в твит вставлена ссылка на статью под названием "Распространение коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о веке Китая".

TIME’s new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinping’s dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4 pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q