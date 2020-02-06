Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио состоятся, как и планировалось, несмотря на кризисную ситуацию с коронавирусом. Подготовка к Играм будет продолжаться в штатном режиме до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не посоветует внести в планы корректировки.

"Чтобы избежать недопонимания, я хотел бы сказать, что Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в соответствии с расписанием", - приводит агентство Associated Press слова руководителя оргкомитета Тосиро Муто, пишет Интерфакс.

Он также добавил, что людям следует "сохранять хладнокровие".

Представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс также попытался "развеять страхи" относительно возможной отмены соревнований. "В настоящий момент я заметил одну вещь - это страх, который распространяется быстрее, чем вирус. И важно, чтобы мы развеяли этот страх", - сказал Спенс.

Он добавил, что подготовка к Играм будет продолжаться в штатном режиме до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не посоветует внести в планы корректировки.

Опасения относительно возможного переноса или отмены игр возникли после того, как накануне в оргкомитете Токио-2020 выразили "серьезную обеспокоенность" относительно того, что распространение вируса может негативно сказаться на Олимпийских или Паралимпийских играх.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Напомним, что число жертв уханьской пневмонии выросло до 565 человек, зараженных уже 28 260.

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