Президент Украины Владимир Зеленский сегодня представит новоназначенного главу Львовской облгосадминистрации, которым стал 38-летний бизнесмен Максим Козицкий, владелец солнечных электростанций на Галичине и сын местного "нефтяного" короля Зиновия Козицкого. Об этом сообщает Офис президента в соцсети.

Данное назначение "Страна" предсказывала еще вчера.

Уточняется, что Владимир Зеленский уже прибыл во Львовскую область с рабочей поездкой.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область. Глава государства представит новоназначенного главу Львовской ОГА", - говорится в сообщении.

Кроме представления нового губернатора, у Зеленского запланировано посещение шахты "Межиричанская" Государственного предприятия "Львовуголь" в городе Червонограде.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что президент Зеленский представил приложение госуслуг "Дія".

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