"Укрпочта" устанавливает POS-терминалы, позволяющие снять наличные без комиссии. Они появились в 3 тысячах автоматизированных отделений по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Так, сообщается, что терминалы появляются, прежде всего, в областных центрах и населенных пунктах, где проживают более 2 тысяч жителей и сокращается количество банковских отделений и банкоматов.

Пилотными для реализации услуги стали отделения во Львовской области. Сейчас ее внедряют по всей стране. Пользователи услуги могут получить сумму от 50 грн до 10 000 грн за одну операцию.

При этом, комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту.

Напомним, наличные с банковских карт в Украине начнут выдавать прямо в магазинах и на АЗС.