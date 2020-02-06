В четверг, 6 февраля, президент Владимир Зеленский и члены Кабмина презентовали нашумевшее мобильное приложение "Дія". Теперь оно доступно для скачивания в в AppStore и GooglePlay.

Правда, не покидало ощущение фальстарта. По крайней мере представленные возможнсти "Дии" явно не соответствовали президентскому уровню мероприятия.

Ведь из реально действующего уже сегодня - только две функции для водителей. Это, в частности, права в смартфоне, а также регистрация автомобилей онлайн. Остальные гослуслуги обещают перевести онлайн до 2024 года.

Но и это пока не получится сделать, не выходя из дома. Нужно будет сперва оформить цифровую подпись, о чем "Страна" вчера рассказывала. В целом же пока презентация получилась громче, нежели реальная польза приложения "Дия": данные не всех реестров еще оцифрованы. Что пока не дает программе работать полноценно.

Разбирались, как работает приложение "Дія", какими функциями можно воспользоваться уже сегодня и какие добавят в будущем.

Как прошла презентация

Изначально приложение должны были представить 30 января, но затем презентацию перенесли на неделю.

Как заявлял министр экономики Тимофей Милованов это произошло из-за проблем со здоровьем министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который должен был присутствовать на презентации. "Он, кажется, в реанимации. Я точно не знаю, насколько я понял, это реально вопрос состояния здоровья" - сказал Милованов. В цифровом министерстве эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, но на сегодняшнем мероприятии Федрова не было, а о проблемах с его здоровьем упомянул президент Владимир Зеленский.

"Он молодец. Я уверен, что врачи ему помогут. Он находится действительно в тяжелом состоянии", - пояснил Зеленский. Кроме него приложение представляли глава Кабмина Алексей Гончарук, глава МВД Арсен Аваков и разработчики.

"Мы делаем первый шаг. Представляем мобильное приложение "Дія" в AppStore и GooglePlay. Теперь девять миллионов украинцев могут пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне. Другие страны идут к этому годами. Мы смогли за полгода. Мы стали третьей страной в Европе, насколько мне известно, где есть что-то подобное. Очень важно, что на создание этого приложения не было потрачено ни одной гривны из госбюджета, - заявил президент. На сайте приложения сообщается, что его создание финансирует государство и иностранные фонды.

По словам Зеленского, цель властей, чтобы все взаимодействие граждан с государством можно был осуществить с помощью смартфона, в том числе голосовать на президентских, парламентских и местных выборах.

Владимир Зеленский на презентации. Фото: сайт президента

Алексей Гончарук заявил, что приложение позволит не только экономить деньги и оказывать услуги эффективнее, но сбережет нервы.

"Все, наверное, хоть раз пытались взять справки и были жертвой условной женщины Тамары Ивановны в маленьком окошке, у которой всегда плохое настроение и короткий день. Всегда мы встречали условного Виктора Петровича, которому нужно что-то занести, чтобы получить его подпись для получения разрешения. Приложение это изменит. Оно сэкономит деньги, время и нервные клетки" - заявил глава правительства.

Он подытожил, что за ближайшие три года в Украине собираются оцифровать абсолютно все государственные услуги. До конца этого года оцифруют 50 из них. Среди них - регистрация ФОП, регистрация рождения ребенка, электронный кабинет для застройщиков.

Алексей Гончарук на презентации

Руководитель разработчиков Мстислав Баник заявил, что цифровые документы украинцев постарались сделать не только удобными, но и красивыми. "Мы начали изучать международный опыт и выяснилось, что только в девяти странах мира есть электронное цифровое водительское удостоверение, но в процессе разработке мы поняли одну важную речь: он должен быть еще и самым красивым в мире".

Что может "Дія" уже сегодня

Водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Чтобы получить электронные версии этих документов, нужно загрузить приложение и авторизоваться. Если в реестре есть полные данные - документы появятся в приложении автоматически.

"Теперь достаточно предъявить представителю полиции е-удостоверение водителя или техпаспорт через приложение. Полицейский сам проверит данные через ридер и QR-код и сверится с информационной системой МВД – и дай бог, все будет хорошо. Это удобно, доступно и надежно. Кроме того, электронный формат поможет вам сэкономить. Потому что в 2019 году 310 959 административных протоколов было составлено на украинских водителей за то, что у них не было при себе удостоверений. То есть забыли дома или что-то еще произошло. За это нарушение было оплачено 140 миллионов гривен штрафов. Сейчас уже такого не будет. Сейчас достаешь смартфон, показываешь, тебе говорят "спасибо" и все" - пояснил функцию министр МВД Арсен Аваков.

При этом пока из 9,5 млн действующих водительских удостоверений в Украине удалось оцифровать около 6 млн и более 5 млн техпаспортов.

Что еще появится

Автогражданка. В приложении должна появятся электронные полисы ОСАГО. После этого в смартфоне можно будет собрать все основные документы, необходимые водителю.

Цифровые паспорта. В этом году украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам. С помощью смартфона они смогут подтверждать свою личность, покупать билеты, оформлять прием у врача онлайн. Этот сервис смогут запустить не раньше марта из-за сложного процесса верификации и защиты. Что касается загранпаспортов, то их тоже оцифруют, но путешествовать с таким е-документом за границу не получится.

Студенческий билет. В приложение собираются загрузить 900 тысяч оцифрованных копий удостоверений украинских студентов. После этого они смогут предъявлять студенческие в смартфоне вместо оригиналов.

еМалятко. В пилотном режиме стартовало приложение "еМалятко", которое позволяет регистрировать рождение ребенка, находясь в роддоме. Пока оно доступно в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке.

Голосование на выборах. В приложении в будущем планируют добавить функцию, которая позволит голосовать на президентских, парламентских и местных выборах. Об этом во время презентации заявил Владимир Зеленский.

В течение трех лет 100% госуслуг планируют перевести онлайн, то есть через "Дiю" можно будет открывать ФОП регистрировать рождение ребенка, и получать другие услуги. Правда на сайте приложения отмечают, что для работы понадобится электронная подпись. "Если у вас ее еще нет, обратитесь в аккредитованный центр сертификации ключей. Электронная подпись выдается на два года и обычно стоит до 200 грн. Некоторые государственные центры сертификации выдают подпись бесплатно (например, АЦСК Налоговой службы или Приватбанка). У мобильных операторов также есть услуга MobileID - вы можете обменять свою SIM-карту на карту с электронной подписью" - пояснили создатели "Дії".

Ранее "Страна" уже писала, как будет работать элеткронная подпись.

Технические проблемы

Одни пользователи, уже загрузившие приложение через Google Play, хвалят его. Другие жалуются, что не погружаются все документы или возникают проблемы с авторизацией.

Также пользователи сообщают о неудобствах при авторизации с помощью BankID.

В "Дії" уже сообщили о технических нагрузках на приложение в первый день скачивания и призвали пользователей не паниковать и попробовать авторизацию позже.

Руководитель проекта "Дія", разработчик Мстислав Баник на презентации пояснил, почему у некоторых водителей могут не отображаться все документы. По его словам, в Украине 9,5 миллионов водителей, но в процессе выяснилось, что создать цифровые образы разработчики могут только для 2,5 миллионов. Одной из ключевых проблем было отсутствие фотографии. Поэтому была создана отдельная система и импортированы фотографии из реестра миграционной службы - загранпаспорта и ID-карт (с этим может быть связано несовпадение фото на правах и е-правах - Ред.). Таким образом получилось оцифровать уже почти 6 млн удостоверений водителя.

Что касается тарификации, то с весны приложение не будет тарифицироваться мобильными операторами, то есть абоненты смогут пользоваться "Дія" без платы за трафик. Правда, пока о такой возможности заявили не все операторы.

Разработчики в ближайшие месяцы будут изучать и устранять проблемы, которые станут явны при массовом скачивании приложения (ожидается, что конца 2020 года ним будут пользоваться до 10 млн украинцев), "Дія" запустила Национальную компанию по цифровой грамотности.

На презентации Гончарук заявил, что за три года около 6 миллионов украинцев хотят научить цифровой грамотности.

"По статистике только 9% людей нашей страны пользуются госуслугами онлайн. Это очень мало. 91% украинцев сейчас не используют онлайн-инструменты для взаимодействия с государством. Почему? Первая причина – это цифровая грамотность. Это то, что на сегодняшний день является основой конкурентоспособности нашей страны в мире. И это вызов, который мы также принимаем" - заявил премьер.

Амбассадорами цифрового обучения стали Ольга Сумская, Надежда Матвеева, Руслан Ханумак, Мария Ефросинина. Цифровой грамотности будут обучать за счет образовательных сериалов и заданий на сайте приложения.