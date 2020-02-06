В Верховной Раде на фоне сегодняшнего рассмотрения законопроекта о рынке земли произошло несколько конфликтов между депутатами.

Так, после драки нардепов в зале украинского парламента случился еще один инцидент. Депутат Максим Ткаченко из фракции "Слуга народа" вступил в словесную перепалку с народным избранником из фракции "Батькивщина" Алексеем Кучеренко.

Видео: YouTube/ Портал Акцент

"Слуга народа" остро высказался в отношении представителя "Батькивщины", заявив, что время Кучеренко прошло и ему следует отправиться на отдых в Трускавец.

"Я не с вами разговариваю. Вы - клоуны малолетние", - возразил ему нардеп из "Батькивщины".

Однако на этом конфликт не закончился и Ткаченко выступил с угрозами: "Вы сейчас за клоуна, бл*дь, получите п*зды". Судя по видео, на котором запечатлена данная стычка, на этих словах она и завершилась.

Напомним, что лидер фракции "Слуга народа" сегодня заявил о том, что если бы фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" не выступала против законопроекта о рынке земли, то он был бы проголосован еще 2-3 месяца назад.

Также мы писали о том, что трибуну Рады заблокировали из-за земельного закона, а место спикера заняла Тимошенко.