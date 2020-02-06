Звезда российской художественной гимнастики 21-летняя Александра Солдатова госпитализирована в московскую больницу после попытки покончить с собой.

Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

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"В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя Александра Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", - сказал собеседник агентства.

По данному факту следователи проводят проверку. Российские СМИ пишут о том, что у девушки были глубокие порезы на руке. В справочной НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского, куда доставили спортсменку, ответили, что она проходит лечение в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.

Известно, что Александра Солдатова - член сборной команды России, трехкратная чемпионка мира в командном зачете 2014, 2015, и 2018 годов, чемпионка мира в упражнении с лентой, трехкратная чемпионка Европы в командном зачете 2015, 2017 и 2019 годов, чемпионка России в индивидуальном многоборье.

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