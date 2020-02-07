В Германии разгорелся скандал, после того, как премьер-министром федеральной земли Тюрингия стал Томас Кеммерих из Свободной демократической партии (СвДП).

Это оказалось неожиданностью для многих, ведь 55-летний бывший владелец сети парикмахерских победил с перевесом в один голос благодаря внезапной поддержке ультраправой "Альтернативой для Германии", которые проголосовали синхронно с партией канцлера Меркель - ХДС.

Но на посту премьера Кеммерих пробыл менее суток, поскольку, после скандала, решил отказаться от полномочий, полученных таким путем.

"Страна" разбирала этот конфликт.

Что произошло в Тюрингии

Ожидалось, что премьером Тюрингии станет действующий лидер Левой партии Бодо Рамелов (тем более, что именно Левые получили на выборах относительно большинство голосов), но в третьем туре ультраправые из АдГ решили не поддерживать независимого кандидата, за которого они голосовали раньше, и отдали все голоса за Кеммериха (также как и партия Меркель - ХДС). В итоге он победил: 45 голосов против 44 у Рамелова. За него проголосовали все 22 парламентария от АдГ.

Это вызвало скандал, ведь впервые АдГ, которую критикуют за неонацистскую и антимигрантскую риторику, вступила с коалицию (пусть и ситуативную) с партией Меркель - ХДС. А Кеммерих выиграл благодаря поддержке ультраправых, что в Германии назвали "позорным пятном для демократии" и "потрясением для страны".

Впервые в истории ФРГ земельный премьер-министр получил свой пост благодаря голосам АдГ.

Бывший глава земельного правительства Тюрингии Бодо Рамелов после победы Киммериха разместил в твиттере цитату Адольфа Гитлера, которая удивительным образом подходила к этой ситуации.

"Самого большого успеха мы добились в Тюрингии. Там мы теперь действительно партия, от которой все зависит... Партии, которые до сих пор формировали правительство Тюрингии, больше не способны собрать большинство без нашего участия". 2 февраля 1930 года. Почти день в день 90 лет назад.

После начавшегося скандала, в выдвинувшей Кеммериха Свободной демократической партии заявили, что он подаст в отставку.

О необходимости провести перевыборы заявляла и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это произошло вразрез с ценностями и убеждениями Христианско-демократического союза и стало плохим днем для демократии", - заявила она.

Сам Кеммерих сказал, что АдГ попыталась с помощью "коварной уловки" нанести ущерб демократии, но его партия не пойдет на это. То есть на посту Тюрингии он пробыл менее суток.

Этому предшествовали демонстрации в нескольких городах Тюрингии, а также в Берлине, Гамбурге и Дюссельдорфе. У офисов "Свободных демократов" демонстранты выразили недовольство сотрудничеством с AдГ.

Эта история достаточно поучительна для Украины. В Германии мейнстримные политики уходят в отставку, если на них падает хотя бы тень сотрудничества с ультраправыми. В Украине же быть поближе к националистам - как раз и есть мейнстрим.

И в этом наше декларируемое властями "движение в Европу" выглядит крайне сомнителным.

Впрочем, и для Германии сложилась странная ситуация. Получается, "Альтернатива для Германии" может теперь отменить результаты любого голосования правящей ХДС, просто поддержав его.

Предыстория вопроса

В октябре прошлого года в Тюрингии прошли земельные выборы. На них победила Левая партия, набрав 31% голосов. Она получила 29 мест в парламенте. На втором месте была АдГ с 23,4% голосов - 22 места в ландтаге. Также прошли Христианско-демократический союз (ХДС) - 21 место, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - 8 мест, "Союз-90"/"зеленые" - 5 мест и Свободная демократическая партия - 5 мест.

Сам по себе такой результат был сенсацией - получается, что две "не мейнстримовские" силы - левые и правые, заняли два первых места. А традиционные партии - ХДС и СДПГ потерпели поражение.

Но самое интересное началось потом.

Перед тем, как сформировать коалицию, депутаты должны были выбрать нового главу земельного правительства. В первых двух турах ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, поэтому был организован третий тур. На нем достаточно было простого большинства.

В первых двух турах соперничали Бодо Рамелов и выдвинутый АдГ беспартийный кандидат Кристоф Киндерфатер. Но они не получили необходимых 46 голосов.

В третьем туре своего представителя неожиданно выдвинула СвДП. При этом АдГ внезапно отказалась поддерживать своего кандидата и проголосовала за кандидатуру либералов. Ему же отдали голоса однопартийцы и большинство парламентариев от ХДС.

Ранее сообщалось, что Бундестаг снял парламентский иммунитет с лидера фракции "Альтернатива для Германии" .

Также мы писали, что в сентябре в двух землях Германии прошли местные выборы. Просела партия Меркель, поднялась "Альтернатива для Германии".