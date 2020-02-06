28-летний житель Кривого Рога намеревался выехать в Польшу по паспорту своего брата-близнеца. Но попытка не увенчалась успехом: украинец был задержан пограничниками, а чужой документ изъят. Инцидент произошел в пункте пропуска "Шегини". Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

"В пункте пропуска "Шегини" пограничники задержали нашего соотечественника, который выдавал себя за другого человека. Чтобы попасть в Польшу, мужчина хотел схитрить, ведь надеялся воспользоваться паспортом своего брата-близнеца. И хотя близнецы должны быть похожи как две капли воды, инспектору по проверке документов все же удалось найти различия между лицом предъявителя и фотографией в документе", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

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