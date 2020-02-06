В китайском городе Ухань, с которого началась масштабная эпидемия смертельного коронавируса, пройдут поголовные проверки всего населения.

Об этом сообщает издание Global Times.

В четверг, 6 февраля, китайские врачи начали выполнение плана по проверке 11 миллионов жителей города Ухань на наличие симптомов инфицирования коронавирусом, который вызывает опасную форму пневмонии.

Ожидается, что работники органов здравоохранения обойдут все домохозяйства Уханя, для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Напомним, на территории китайского региона, откуда начал распространяться коронавирус, находятся 57 украинцев. Ухань был закрыт китайскими властями на карантин. Руководство страны приняло решение приостановить работу общественного транспорта, аэропорта и вокзалов.

Также мы писали, что посольство Украины в Китайской Народной Республике утверждает, что удалось установить связь с 71 гражданином нашей страны. Из них 51 хочет эвакуироваться.