Если бы фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" не выступала против законопроекта о рынке земли, то он был бы проголосован еще 2-3 месяца назад. "Батькивщина" из-за своей малочисленности на процесс не влияет.

Об этом председатель депутатской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил 6 февраля в комментарии журналистам, передает "112 Украина".

"ОПЗЖ видите, что делает? Они блокируют трибуны. Я вам честно скажу: если бы не было ОПЗЖ, закон о земле был бы уже проголосован 2-3 месяца назад. "Батькивщина" (фракция - Ред.) - маленькая, а ОПЗЖ – это вторая по размеру фракция", - отметил Арахамия.

Также, по его словам, если законопроект принимали с нарушением регламента, то "проголосовали бы его за 3 минуты".

"Сейчас мы это и будем делать (рассматривать 4 тыс. правок - Ред.). Поэтому тратим столько времени на это (рассмотрение законопроекта - Ред.). Если бы с нарушением регламента, то мы бы за 3 минуты это проголосовали", - добавил Арахамия.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию скандального заседания Рады.

Напомним, что в Верховной Раде устроили драку из-за земельного закона.

Также мы писали о том, что трибуну Рады заблокировали из-за земельного закона, а место спикера заняла Тимошенко.