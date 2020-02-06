В пятницу, 7 февраля, президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин проведут в Сочи встречу. На ней будет обсуждаться процессы интеграции между странами.

Об этом со ссылкой на посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева сообщает "Интерфакс".

По словам Мезенцева, президенты обсудят взаимную торговлю энергоресурсами, а также речь пойдет о сотрудничестве в интеграционных процессах.

"Обращая внимание на решение оперативных вопросов, прежде всего входящих в энергетическую повестку, надо видеть перспективы союзного строительства, значимость большой интеграционной работы правительств в прошлом году, видеть новую практику, которой не было раньше - согласование дорожных карт", - сказал Мезенцев .

Встречу с Путиным уже анонсировал Александр Лукашенко, также ее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пообещал в случае переизбрания на должность главы государства в 2020 году реализовывать все "дорожные карты" по интеграции с Россией.