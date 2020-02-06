В столице аннексированного Крыма вовремя прошедший дождь решил проблему водоснабжения города. За прошедшие два дня в три водохранилища, обеспечивающие Симферополь, поступило более 1,5 миллиона кубометров воды. А это вдвое больше, чем за весь январь. Об этом сообщил глава Госкомводхоза Игорь Вайль, пишет "Интерфакс".

Согласно архивным данным о погоде за 4-6 февраля, в районе Симферополя выпало восемь миллиметров осадков. В целом, по оценке Госкомводхоза, запасы воды в Крыму составляют 132 миллиона кубометров. По словам Вайля, этого хватит на весь отопительный период и начало туристического сезона, который стартует 1 мая.

Напомним, накануне стало известно, что власти Симферополя с 10 февраля намерены подавать воду в жилые дома по графику из-за обмеления водохранилищ.

Ранее "Страна" писала о том, что в России поддержали идею нардепа от "Слуги народа" продавать воду в Крым и готовы торговаться о цене.