Министр Министерства внутренних дел Арсен Аваков выступил в рамках запуска национальной онлайн-платформы "Дія" ("Действие") с презентацией онлайн-сервиса "Электронное удостоверение водителя" и "Свидетельство о регистрации транспортного средства".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Глава МВД отметил, что в прошлом году украинцы заплатили более ста миллионов гривен штрафа за то, что при них не было водительского удостоверения. С цифровизацией данного процесса эта проблема должна исчезнуть из жизни граждан.

"Теперь достаточно предъявить представителю полиции е-удостоверение водителя или техпаспорт через приложение "Дія". Полицейский сам проверит данные через ридер и QR-код и сверится с информационной системой МВД – и дай бог, все будет хорошо. Это удобно, доступно и надежно.

Кроме того, электронный образ поможет вам сэкономить. Потому что в 2019 году 310 959 административных протоколов было составлено на украинских водителей за то, что у них не было при себе удостоверений. То есть забыли дома или что-то еще произошло. За это нарушение было оплачено 140 миллионов гривен штрафов. Сейчас уже такого не будет. Сейчас достаешь смартфон, показываешь, тебе говорят "Спасибо" и все. И минус 194 миллиона из бюджета… (в зале раздался смех).

Но как сказал премьер-министр, электронный образ удостоверения водителя будет полезен и для того, чтобы путешествовать при помощи этого удостоверения, покупая билеты на поезд, самолет, в гостиницах. Такое постановление Кабмин принял неделю назад. И скоро, как сказал президент, мы презентуем новый революционный сервис – цифровой образ паспорта гражданина Украины", - пообещал Аваков.

На экране презентации появился пример того, как будет выглядеть цифровой паспорт Авакова, который успел обзавестись ID-картой.

Скриншот из трансляции презентации

По словам Авакова, запустить сервис смогут не раньше марта из-за сложного процесса верификации и защиты.

"Цифровой паспорт будет работать через мобильное приложение "Дія" и позволит представлять особу во время путешествия по Украине на поезде или самолете, во время медобслуживания, во время банковских операций, при получении административных услуг (например, в отелях, телекоммуникационных и услуг на почте), для подтверждения личности по запросу полицейских, во время покупок в магазинах, при входе в административные учреждения и прочее", - рассказал Аваков.

Вместе с цифровым украинским паспортом будет также оцифрован загранпаспорт украинца. Однако путешествовать с ним за границу не получится. Он потребуется, по словам Авакова, чтобы все документы сохранялись в одном месте. При этом количество опций электронного паспорта со временем будет расти.

"Наша цель – покрыть 100% услуг таким электронным приложением", - говорит глава МВД.

Напомним, что сегодня в рамках презентации госпрограммы "Дія" ("Действие") была представлена кампания по обучению украинцев цифровой грамотности. Амбассадорами кампании стали Ольга Сумская, Мария Ефросинина и другие украинские звезды.

Ранее мы сообщали о том, что презентация "Государства в смартфоне" должна была состояться еще 30 января, однако по неизвестным причинам мероприятие было перенесено на неделю вперед.