Народные депутаты в кулуарах говорят на русском языке, поэтому не имеют права запрещать детям учиться на русском языке.

Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Наталья Королевская заявила сегодня перед нардепами перед голосованием за законопроект об отмене принятого Радой закона о среднем образовании, пишет Telegram-канал Политика Страны. Этот закон фактически ликвидирует образование в школах на русском языке.

"Во время выступления Королевская сказала депутатам, что они сами в кулуарах говорят на русском языке, поэтому не имеют права запрещать детям учиться на русском языке", - говорится в сообщении канала.

Однако депутаты принятие постановления не поддержали. За него проголосовали 58 человек: 11 - от "Слуги народа", 38 - от "Оппоплатформы", 4 - от депутатской группы "За будущее", 1 - от группы "Доверие" и 4 внефракционных.

Напомним, что Верховная Рада отклонила постановление Королевской.

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