Депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что все равно будет голосовать за репрессивный законопроект о медиа, несмотря на обыски на телеканале "1+1", которым он ранее сам руководил.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на комментарий Ткаченко.

"В законе нет ничего, чтобы случаи давления власти были возможны, а вот для того, чтобы у журналистов была возможность не оглашать свои источники, то это хороший повод подумать, как сделать такую поправку. Буду ли я голосовать? Я же его автор, было бы странно не голосовать. Только не путайте закон о медиа с законом о дезинформации", - сказал "Стране" Ткаченко.

Отметим, что вчера Александр Ткаченко резко осудил обыски на телеканале, а сегодня призвал депутатов сделать заявление от фракции в поддержку телеканала 1+1.

Отсюда возникает закономерный вопрос, изменится ли позиция нардепа по репрессивному закону, который он продвигает, после обысков на "плюсах". Как считает главный редактор "Страны" Игорь Гужва, "если не изменится, то грош цена всем его нынешним возмущениям".

"Потому что этот закон о медиа - куда более серьёзная и системная угроза для журналистов, чем любые обыски в редакциях", - написал Гужва на своей странице в Facebook.

"Как главный редактор издания, в котором неоднократно проходили обыски (в том числе проводило их и СБУ), я никогда не буду поддерживать и оправдывать подобные действия в отношении любых других СМИ. И злорадствовать по этому поводу тоже не буду", - отметил главред "Страны".

Скриншот: Facebook/Игорь Гужва

Напомним, 5 февраля вечером появилась информация об обысках в редакции программы "Деньги" канала 1+1, связанных с делом о пленках Гончарука.

О том, почему СБУ пришла с обыском на телеканал Коломойского "Страна" подробно разобралась в материале "Квартал" атаковал "Плюсы".