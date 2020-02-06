Сегодня в рамках презентации госпрограммы "Дія" ("Действие") была представлена кампания по обучению украинцев цифровой грамотности. Это сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, в рамках кампании за 3 года ожидается обучить цифровым навыкам около 9 миллионов украинцев: "По статистике только 9% людей нашей страны пользуются публичными услугами государства онлайн. Это очень мало. 91% украинцев сейчас не используют онлайн-инструменты для взаимодействия с государством. Почему? Первая причина – это цифровая граммотность. Это то, что на сегодняшний день является основой конкурентоспособности нашей страны в мире. И это вызов, который мы также принимаем. За следующие 3 годы мы планируем обучить цифровым технологиям как минимум 9 млн украинцев".

Ожидается, что предпринятые государством меры приблизят Украину к мировым стандартам в сфере цифровой грамотности.

В презентационном ролике был показан ряд методов, которыми будут осуществлять данную программу, среди которых онлайн-обучение и выпуск образовательных сериалов. По словам Гончарука, на данный момент в Украине 53% украинцев ощущают себя неуверенно в Интернете, а 47% стремятся получить навыки цифровой грамотности.

Ознакомиться с сериалами и заданиями можно уже сейчас по ссылке osvita.diia.gov.ua.

Как мы сообщали ранее, амбассадорами цифрового обучения стали Ольга Сумская, Надежда Матвеева, Руслан Ханумак, Мария Ефросинина.

Также "Страна" писала, что в четверг, 6 февраля, в Украине заработало мобильное приложение "Дія" ("Действие"). С его помощью можно будет пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в смартфоне.