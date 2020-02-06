Заседание Рады 6 февраля, на котором должен быть принят закон об открытии рынка земли, началось с блокирования трибуны нардепами, которая затем переросла в толкотню и драку.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания и публикует фотографии потасовки нардепов из-за земельного закона.

Фото: Страна.ua

Ко второму чтению документ был переписан. Теперь в нем указывается, что иностранцы будут иметь право покупать украинские земли только после референдума.

Еще одно новое ограничение по продаже земли в одни руки. Ее, по сравнению с первым вариантом законопроекта, уменьшили в 20 раз - с 200 тысяч до 10 тысяч гектар.

Напомним, что Зеленский поставил "слугам народа" задачу за два дня принять закон о продаже земли.

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