Правоохранители проводят обыски в Государственном космическом агентстве (ГКА) и заводе "Арсенал" по делу о растрате заводского имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГКА в четверг, 6 февраля.

"На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски. Основание: расследование по растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатое в 2019 году", - говорится в заявлении агентства.

Как отмечается, "ГКА тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию".

Ранее сообщалось, что чиновник Государственного космического агентства задержан ГБР за вымогательство. Его задержали во время получения взятки в 3 тысячи долларов.

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