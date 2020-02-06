Пункты пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской области испытывают сложности в работе из-за непогоды.

Так, из-за сильных снежных заносов затруднен проезд к пунктам пропуска "Новые Трояны" и "Железнодорожное". На КПП "Табаки" пропуск транспорта был приостановлен в связи с обесточиванием. В связи с этим, транспорт был перенаправлен в пункт "Виноградовка".

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Непогода осложнила работу украинских КПП на границе с Молдавией. Фото: ГПСУ

Пограничники отметили, что дорога между "Виноградовкой" и молдавским КПП "Вулканешты" сильна занесена снегом. Работники службы Измальского отряда помогли троим людям, которые застряли между этими пунктами пропуска.

Руководители отдела "Болград" обратились в органы местной власти, по расчистке дорог международного значения.

Также сообщается, что в международном пункте пропуска "Рени" временно не осуществляются пропускные операции в связи с аварией на линии электропередач, автотранспорт перенаправляется к межгосударственному пункта пропуска "Долинское".

Государственная пограничная служба Украины рекомендует гражданам при планировании поездок за границу учитывать погодные условия и выбирать наиболее удобные пункты пропуска.

Напомним, что сегодня из-за сложных погодных условий аэропорт "Херсон" перестал функционировать. Более ста населенных пунктов Херсонской области обесточены.

Ранее мы писали, что сегодня ночью, 6 февраля, в Одессе сильный ветер повалил почти полсотни деревьев. Повреждены несколько автомобилей. О людях, пострадавших из-за непогоды, информации пока нет.