В 2019 году в Украине в результате ДТП погибли 3 454 человека, это на 104 человека больше, чем в 2018 году (тогда число погибших достигло 3 350 человек). При этом еще 32 736 человек получили травмы в результате аварий.

Соответствующую статистку в Facebook опубликовал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигла 160 675 случаев. 26 052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3 454 человека и 32 736 – травмированы", - написал Билошицкий.

По его словам, самым аварийным оказался декабрь 2019 года, в этот месяц произошло 10% аварий от всех за год. А больше всего смертельных ДТП произошло в сентябре. Пик аварийности на украинских дорогах случается около 17:00. Чаще всего люди страдают в ДТП по пятницам и субботам.

Уточняется, что во время более 5,1 тысяч аварий в прошлом году за рулем авто находились нетрезвые водители. В 106 таких ДТП люди погибли, 1616 человек были травмированы.

Скриншот, инфографика: Facebook/ Олексій Білошицький

Напомним, ранее мы писали о том, что в позапрошлом, 2018-м году, водители автомобилей на "евробляхах" стали виновниками 9 000 ДТП в Украине.