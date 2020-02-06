Только с начала 2020 года в Украине пропали более тысячи детей. По состоянию на 3 февраля в розыске находились 14 несовершеннолетних. Основными причинами ухода детей из семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты, а также оставление детей без присмотра.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в ответ на запрос УНН.

"С начала года в территориальные подразделения полиции поступило 1162 заявлений и сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних. В течение суток в текущем году по горячим следам разыскали 1148 детей. По состоянию на 3 февраля 2020 года в розыске находится 14 без вести пропавших несовершеннолетних, пропавших в течение 2020 года", - говорится в сообщении.

По информации полиции, основными причинами ухода детей с семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты в семье и со сверстниками, нежелание родителей вникать в проблемы детей, а также оставление детей без присмотра и низкого уровня воспитания.

По информации Офиса Генерального прокурора, с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло их смерть, открыто 259 уголовных производств.

Напомним, что в Киеве двое подростков не вернулись домой после школы.

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