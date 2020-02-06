Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству выделить дополнительные средства на ремонт дорог и зданий в аннексированном Крыму.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный пресс-службой президента РФ.

Так, до 1 марта текущего года российское правительство должно обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность потратить в 2020-2022 годах дополнительные средства на ремонтные работы.

Речь о капитальном ремонте многоквартирных домов; реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог. Также обновлении парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава, используемых для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и в поездах дальнего следования.

Кроме того, средства будут выделены на реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к железнодорожным станциям и пассажирским платформам и благоустройство территорий общего пользования.

Ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанных в этом направлении работах назначен на срок до 31 марта текущего года, далее он должен проходить ежеквартально.

Напомним, ранее Путин заявил о том, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту, который построили между Россией и аннексированный Крымом, будет открыто с 1 июля 2020 года.