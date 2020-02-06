Заседание Рады 6 февраля, на котором должен быть принят закон об открытии рынка земли, началось с блокирования трибуны нардепами. На место спикера Дмитрия Разумкова встала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Он так крепко держала микрофон спикера, что до крови порезала руку.

Фото Тимошенко с окровавленной рукой опубликовал в Facebook народный депутат Андрей Мотовиловец.

Фото: facebook.com/motovilovets.andrey

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания Рады.

Фракции, не согласные с турбо-режимом рассмотрения закона о земле, требуют не рассматривать документ ночью. Это все, кроме "слуг народа". Толкаются представители "Батькивщины" и "Слуг народа". Стефанчук призывает занять места, никто не слушает: "Доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных махачах-прыжках!"

Напомним, что Зеленский поставил "слугам народа" задачу за два дня принять закон о продаже земли, а Разумков возразил - "минимум неделя".

Также в это время у Верховной Рады идет протестный митинг.