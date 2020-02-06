Полиция китайского Цзиншаня рассказала о случае, когда коронавирус стал причиной спасения человека, а не его смерти. В городе, который находится недалеко от печально известного Уханя, девушка отпугнула насильника, притворившись, что она заражена смертельным вирусом.

Об этом сообщает Бюро общественной безопасности города.

По данным правоохранителей, 25-летний парень по имени Чжао ворвался в спальню девушки и пытался ее раздеть, чтобы изнасиловать. Однако девушка не растерялась и принялась кашлять. Она успела соврать насильнику о том, что недавно вернулась из Уханя и заболела коронавирусом.

Испугавшись, преступник отпустил девушку и скрылся, прихватив с собой более 3000 юаней - около 11 000 гривен.

Полиции было сложно поймать парня по горячим следам за того, что практически все люди ходят в масках, чтобы защититься от вируса. Однако уже через несколько дней Чжао в полицейских привел собственный отец. После этого парень признался в содеянном.

Напомним, что в Китае, несмотря на беспрецедентные меры, принимаемые властями и медиками, продолжает распространяться эпидемия смертельного вируса, который вызывает особо тяжелую форму пневмонии. По состоянию на 6 февраля общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило уже 28 260 человек, от болезни умерло 565 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ попросили у мирового сообщества $700 млн на борьбу с коронавирусом.