В четверг, 6 февраля, в Париже была закрыта для посетителей Эйфелева башня, обслуживающий персонал которой устроил забастовку.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт одной из главных достопримечательностей французской столицы.

"Из-за движения национальной забастовки Эйфелева башня сегодня будет закрыта для посещения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Лувре также предупредили посетителей, что часы работы могут быть изменены, а некоторые залы не работают. Между тем на сайтах Центра Помпиду или Музея Орсе информации о том, что учреждения изменяют график своей работы из-за забастовки, пока нет.

В четверг в Париже проходит очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В акции принимают участие и сотрудники транспортного сектора, в особенности наземного общественного транспорта.

Протесты во Франции начались в начале декабря. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме - с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

В январе проект реформы был представлен правительству. Ожидается, что 17 февраля в парламенте начнется обсуждение этого проекта, в ходе которого в документ могут быть внесены поправки.