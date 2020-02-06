В Верховной Раде народные депутаты требуют отставки главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Уже 140 нардепов поставили свои подписи под инициативой принятия постановления Рады для увольнения Сытника.

Об этом в Facebook 6 февраля сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

При этом, по данным "Страны", подписей к настоящему моменту уже более 170.

Фото: facebook.com

Сытника обвиняют в том, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе, к тому же не им оплаченном, за что на него составили административный протокол о коррупции.

Напомним, что в ГБР открыли дело против главы НАБУ Сытника. Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Дубинского. Расследование начато 4 февраля. Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении Сытника, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директором НАБУ.

Перед этим главу НАБУ Сытника внесли в госреестр коррупционеров.