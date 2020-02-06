С понедельника, 10 января, в городе Бахмут Донецкой области заработает юридический офис Андрея Портнова. Там люди смогут получить бесплатную правовую помощь.

Об этом в Facebook написала адвокат, председатель Европейского правозащитного союза Марина Паринова.

По ее словам, Офис Андрея Портнова создан за его личные средства для граждан Украины – жителей Донбасса с целью оказания бесплатной правовой помощи.

"Юристы Офиса Андрея Портнова будут оказывать помощь гражданам, пострадавшим в результате войны на Донбассе, тем, кто проживает вблизи линии разграничения города Бахмут, а также тем, кто пересекает линию разграничения (на КППВ Майорское и др.)", - написала Паринова.

По ее словам, в первую очередь, помощь смогут получить наименее защищенные категории граждан. Будут решаться вопросы по возобновлению выплаты пенсий и социальной помощи, установлению фактов рождения и смерти, наследованию, а также по восстановлению утраченных документов.

В Бахмуте Офис Андрея Портнова располагается на улице Мира, 52. Связаться с ним можно по телефону, электронной почте, через мессенджеры и официальный сайт. С 10 февраля юристы будут принимать граждан с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Скриншот: Facebook/ Марина Паринова

Напомним, ранее Андрей Портнов открыл юридический офис в Станице Луганской, чтобы там специалисты предоставляли людям бесплатную помощь по сопровождению в судах и органах власти.