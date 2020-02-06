Глава Украины Владимир Зеленский ждет от Министерства внутренних дел Украины и руководителя ведомства Арсена Авакова конкретных результатов по расследованию дел об убийстве журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и других резонансных убийств.

Об этом он заявил журналистам в четверг, 6 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Вы знаете, что есть очень много резонансных дел, которые волнуют общество. Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем - нужен результат", - сказал он.

Как писала "Страна", если дело Шеремета развалится, Аваков может уйти в отставку.

Тем временем в Офисе генпрокурора начали сомневаться в версии полиции по делу Шеремета, что может повлиять на судьбу Авакова.