Трибуну Рады заблокировали из-за земельного закона. Место спикера заняла Тимошенко. Фоторепортаж
Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада может принять в целом законопроект о снятии моратория на продажу земли. Заседание Рады началось, но трибуну окружили народные депутаты, а на месте спикера Дмитрия Разумкова стоит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания Рады.
Фото: Страна.ua
В "Слуге народа" заявили, что сегодня будут пытаться проголосовать как можно больше правок закона о земле. Однако толкотня у трибуны не дает начать работать.
Фото: Facebook Романа Грищука
Фото: facebook.сom
Напомним, что Зеленский поставил "слугам народа" задачу за два дня принять закон о продаже земли, а Разумков возразил - "минимум неделя".
В то же время, у Верховной Рады идет протестный митинг.