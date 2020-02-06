Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада может принять в целом законопроект о снятии моратория на продажу земли. Заседание Рады началось, но трибуну окружили народные депутаты, а на месте спикера Дмитрия Разумкова стоит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания Рады.

Фото: Страна.ua

В "Слуге народа" заявили, что сегодня будут пытаться проголосовать как можно больше правок закона о земле. Однако толкотня у трибуны не дает начать работать.

Фото: Facebook Романа Грищука

Фото: facebook.сom

Напомним, что Зеленский поставил "слугам народа" задачу за два дня принять закон о продаже земли, а Разумков возразил - "минимум неделя".

В то же время, у Верховной Рады идет протестный митинг.