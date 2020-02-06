Суд заочно приговорил к 7 годам заключения предпринимателя из Луганской области, которого обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом в четверг, 6 февраля, сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Как сообщается, в мае 2014 года местные предприниматель принимал активное участие в организации и проведении в Попасной референдума о так называемой "самостоятельности ЛНР". Мужчина подбирал кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировал их деятельность и занимался доставкой бюллетеней.

На митингах он призывал к отделению Луганской области от Украины. Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта.

Вскоре мужчина занял должность "помощника депутата парламента" так называемой "ЛНР".

По материалам следователей СБУ Новоайдарский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.

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