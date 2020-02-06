Настойка боярышника оказалась на третьем месте в списке двадцати самых продаваемых лекарственных препаратов за 2019 год в Украине. Она оказалась популярнее у украинцев, чем активированный уголь и анальгин.

Об этом сообщает фармацевтический портал "Pharma.net.ua".

Издание опубликовало данные исследования лекарственного рынка в Украине за прошлый год, судя по которым настойка боярышника (или сокращенно "боярка") входит в тройку самых популярных препаратов по продажам (по числу проданных упаковок).

Первая пятерка продаж лекарств по упаковкам выглядит следующим образом:

Натрия хлорид

Цитрамон-Дарница

Настойка Боярышника

Активированный уголь

Анальгин-Дарница

Пятерка самых продаваемых лекарственных препаратов в Украине за 2019 год. Скриншот: Pharma.net.ua

Причин популярности у настойки боярышника несколько.

Во-первых, "боярышник" производится на основе питьевого спирта. Учтывая дороговизну легального "зелья", людям с алкогольной зависимостью легче пойти в ближайшую аптеку, чтобы удовлетворить свои потребности. Во-вторых, в Украине борются с подпольным рынком самогона. Эту нишу также частично заполнила настойка.

В России с 2018 года "боярку" запрещено продавать по цене ниже водки на законодательном уровне.

Также стоит отметить, что Украина занимает первое место в мире по уровню детского алкоголизма. 87% украинских школьников хотя бы раз пили алкогольные напитки, 26% - употребляют алкоголь несколько раз в месяц. Вследствие низкой обеспеченности украинских семей, дети также могут прибегнуть к употреблению аптечного алкоголя, в том числе и настойки боярышника.

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