Во время заседания в четверг, 6 февраля, депутаты Верховной Рады провалили голосование за постановление об отмене закона о среднем образовании, который ликвидирует образование в школах на русском языке. Теперь спикер парламента Дмитрий Разумков может его подписать и передать на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Автор постановления депутат "Оппоплатформы" Наталья Королевская во время выступления сказала депутатам, что они сами в кулуарах говорят на русском языке, поэтому не имеют права запрещать детям учиться на русском языке.

Однако депутаты принятие постановления не поддержали. За него проголосовали 58 человек: 11 - от "Слуги народа", 38 - от "Оппоплатформы", 4 - от депутатской группы "За будущее", 1 - от группы "Доверие" и 4 внефракционных.

Напомним, в середине января Верховная Рада проголосовала за проект закона о среднем образовании. Предполагается, что на русском языке обучаться можно будет только в детских садиках и начальных классах школы. Среднее образование представители нацменьшинств смогут получать исключительно на украинском языке, а свои языки они смогут изучать только как предмет. "Страна" подробно анализировала, что написано о русском языке в законе о среднем образовании.

В конце января депутаты Наталья Королевская и Михаил Папиев зарегистрировали в Раде проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии закона о полном общем среднем образовании (№ 0901). Нардепы считают, что закон нарушает Конституцию Украины. При этом до рассмотрения этого постановления спикер не имел права подписать закон и передать его на подпись президенту.