В "ДНР" поменялся глава "правительства". Его обязанности временно исполняет Владимир Пашков.

Такой вывод можно сделать из сообщений на сайте "главы ДНР" Дениса Пушилина за 5 февраля. Ранее этот пост занимал Александр Ананченко.

Официальных заявлений о смене "премьера" в СМИ сепаратистов нет.

Владимир Пашков - гражданин России. Он уроженец Братска, был его вице-мэром в 2005 году. До 2014 года работал заместителем губернатора Иркутской области РФ. Первая специальность - моряк-подводник с 12-летним стажем. Вторая - строитель.

Пашков - специалист по решению кризисных ситуаций и разворачиванию производства в экстренных условиях. В Иркутской области он вел два крупных проекта - переселение людей из зоны затопления Богучанской ГЭС и создание альтернативных производств в Байкальске после остановки местного целлюлознно-бумажного комбината.

После оставления госслужбы Пашков основывает ряд компаний, а также возглавляет предприятие "Внешторгсервис", которое принадлежит беглому украинскому олигарху Сергею Курченко. В марте 2017 года под контроль этой компании перешли "национализированные" заводы в "ДНР" и "ЛНР".

В Кремле уже прокомментировали "премьерство" Пашкова.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал что "это же не официальное делегирование официального лица".

"В данном случае речь может только идти о действиях в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации", - подчеркнул Песков.

Владимир Пашков. Фото "Коммерсанта"

Отметим, что в 2017 году СБУ опубликовала заявление, в котором обвинила фонд Пашкова в том, что он используется для наполнения бюджета "ЛНР".

"По информации спецслужбы, "бюджетом ЛНР" на первый квартал текущего года предусмотрено поступление свыше одиннадцати миллиардов рублей. Собственными силами главари террористов способны собрать лишь два из них. Остальная сумма запланирована в виде получения финансовой помощи от правительства РФ. Для сокрытия российского финансирования псевдореспублики и чтобы избежать дополнительных экономических санкций к РФ, одним из механизмов наполнения бюджета террористов избран карманный благотворительный Фонд поддержки международных гуманитарных проектов (президент — гражданин России Владимир Игоревич Пашков)", - заявлялось в СБУ.

Интересно, что замена "премьера ДНР" произошла после рокировки в Кремле, когда украинским направлением занялся бывший вице-премьер Дмитрий Козак, которые в правительстве курировал экономику и снабжение "республик".

"Страна" детально рассказывала о приходе Козака в материале Козак атаманом будет. Почему на самом деле уходит Сурков и что это меняет для Украины.