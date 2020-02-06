Из-за сложных погодных условий аэропорт "Херсон" перестал функционировать. Более ста населенных пунктов Херсонской области обесточены.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"Международный аэропорт "Херсон" закрыт... Проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен. Угроза размыва моста на Арабатскую Стрелку в Геническом районе в настоящее время отсутствует", - говорится в сообщении.

Представители областной власти заявили, что в данный момент на дорогах работает 78 единиц техники. Также из-за осложнения погодных условий отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах (Бериславский, Великолепетихский, Высокопольский, Великоалександровский, Голопристанский, Ивановский, Каховский, Нижнесерогозский, Новотроицкий, Олешковской, Скадовский, Чаплинский районы и частично г. Херсон).

Для восстановления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работают 91 бригада и 330 сотрудников "Херсоноблэнерго".

Ранее мы писали, что сегодня ночью, 6 февраля, в Одессе сильный ветер повалил почти полсотни деревьев. Повреждены несколько автомобилей. О людях, пострадавших из-за непогоды, информации пока нет.

Напомним, что в большинстве регионов Украины сегодня ожидается похолодание, которое будет сопровождаться снегопадом, ветром и гололедицей.