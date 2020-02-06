В четверг, 6 февраля, в Украине презентовали мобильное приложение "Дія" (Действие) как часть "Государства в смартфоне".

По словам Владимира Зеленского, приложение сэкономит украинцам "деньги, время и нервные клетки". Об этом передает корреспондент "Страны".

"Все, наверное, хоть раз пытались взять справки и были жертвой условной женщины Тамары Ивановны в маленьком окошке, у которой всегда плохое настроение и короткий день. Всегда мы встречали условного Виктора Петровича, которому нужно что-то занести, чтобы получить его подпись для получения разрешения. Приложение это изменит. Оно сэкономит деньги, время и нервные клетки", - сказал президент Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что цель власти - за ближайшие три года оцифровать абсолютно все государственные услуги. "За этот год мы сделали анализ наиболее актуальных услуг. 50 этих услуг мы оцифруем уже в этом году. Более того, мы расширяем функционал. Например, по водительскому удостоверению теперь можно купить билет на самолет", - отметил Гончарук.

Напомним, что Зеленский первым в Украине получил электронную подпись на ID-карту и протестировал ее.

Также мы писали о том, что электронная перепись населения неполна, неактуальна и непонятна.