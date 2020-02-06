В четверг, 6 февраля, в Украине заработало мобильное приложение "Дія" ("Действие"). С его помощью можно будет пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в смартфоне.

Об этом на презентации приложения сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент "Страны".

"Государство должно быть для украинцев сервисом. Мы делаем первый шаг. Представляем мобильное приложение "Дія" в AppStore и GooglePlay. Теперь девять миллионов украинцев могут пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне", - сказал Зеленский.

По его словам, в то время как другие страны идут к этому годами, Украине удалось сделать это за полгода. Зеленский отметил, что, по его данным, наша страна - третья в Европе, где есть подобный сервис. Также глава государства подчеркнул, что на создание этого приложения не было потрачено ни одной гривны из госбюджета.

"Мы не останавливаемся. До конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам. С помощью смартфона граждане Украины смогут свидетельствовать свою личность, путешествуя по железной дороге, на приеме у врача", - сказал Зеленский.

Также президент напомнил, что в пилотном режиме уже работает приложение "еМалятко". Оно доступно в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке. Сервис объединяет около десяти услуг, которые можно получить при рождении ребенка по одному заявлению в родильном доме или онлайн, без подачи 37 разных заявок и похода в 11 учреждений, как это было раньше.

"Наша цель, чтобы все взаимодействие гражданина с государством было с помощью смартфона. В том числе, возможность голосовать на президентских, парламентских и местных выборах. Это наша мечта", - сказал Зеленский.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України

Напомним, в среду, 5 февраля, президент Владимир Зеленский первым получил электронную подпись на ID-карту. Теперь эта услуга доступна для всех украинцев. Также отныне можно восстанавливать утерянные водительские права онлайн. Все это - услуги, которые внедряются в рамках реализации программы "Государство в смартфоне". "Страна" подробно рассказывала об инновациях, которые заработали 5 и 6 февраля.