Предлагаем гороскоп на 7 февраля. Астрологи советуют сегодня избавиться от ненужных связей и отношений, изживших себя. Лучше не отвлекаться на несколько дел, а посвятить день самому важному.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов сегодня может улучшиться настроение. Ваше самочувствие тоже будет прекрасным, захочется отправиться на пробежку или снова увлечься любимым спортивным хобби. День благоприятен для пеших прогулок и поездок.

Телец (21.04 - 20.05)

День не самый удачный для активных действий или резких перемен. Возможно, вам придется переключиться на решение второстепенных задач или друзьям может понадобиться ваша поддержка. Главное правильно распределить время и включить режим многозадачности, от которого уже вечером можно будет отдохнуть.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня можно посвятить день наведению порядка в документах и избавлению от ненужных вещей. Отдельно можно перебрать все то, что нуждается в ремонте. Первая половина дня подойдет для сосредоточенности, отчетов и переговоров. Во второй половине дня можно встретиться с близкими и обсудить с ними планы.

Рак (22.06 - 22.07)

День для Раков может принести мелкие разногласия. В общении на работе и с близкими будет сложно достичь обоюдного решения. Впрочем, совсем скоро родные оценят ваши советы и смогут применить их в своей жизни. Доверяйте сегодня себе и тому, что подсказывает вам сердце.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам сегодня нужно постараться немного сбавить обороты и убавить спешку, чтобы не наделать серьезных ошибок. В этом вам поможет свой собственный здравый смысл. А вот к советам окружающих лучше отнестись скептически. Вечером позвольте себе принять ванну с лавандовым или грейпфрутовым эфирным маслом. Это поможет привести чувства и мышцы в тонус.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня тот день, когда здоровый эгоизм - ключ к успеху. Вы сможете добиться отличного результата, если будете действовать и решать все самостоятельно, руководствуясь собственными интересами. Лучше акцентировать внимание на личных планах. Постарайтесь не расходовать день на помощь и советы окружающим, если в этом нет острой необходимости.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня будет благоприятный день, если не отвечать негативом на негатив и постараться ничего не одалживать у знакомых. Финансовых трудностей в будущем удастся избежать, если сегодня потрудиться дольше обычного. У вас есть шанс подняться по карьере, осуществите его.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вы получите важную информацию от знакомых, которая позволит вам укрепить отношения на работе. Вы поймете, что все мелкие недопонимания в вашей жизни не были случайными, и сможете решить проблему. Увидите, как повысится ваше настроение и продуктивность, когда удастся разрешить все тревожившие вас моменты. Помните, что любую конфликтную ситуацию лучше решать сразу, а не замалчивать ее.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Звезды советуют отложить покупки и денежные траты. Также лучше отказаться от запланированных на вечер развлечений. День прекрасно подходит, чтобы проработать допущенные ошибки. Вечер хорошо провести за чтением книги или просмотром любимого сериала.

Козерог (22.12 - 20.01)

В последнее время люди, которых вы прежде уважали, показывают себя с худшей стороны. В этой ситуации вам поможет только общение в кругу близких и родных. Сегодня лучше меньше проводить времени за компьютером и оградить контакт с электроприборами. Расслабиться поможет медитация или йога.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня для разрешения некоторых профессиональных проблем потребуется вмешательство влиятельных знакомых. Лучше обратиться за помощью к тем, кому можно доверять. Семейным Водолеям захочется выплеснуть все эмоции за день, поэтому их ожидает страстный вечер.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Не смешивайте рабочие и личные отношения, чтобы не стать жертвой манипуляторов. Идеи и планы лучше держать при себе. А чтобы помочь близкому человеку вам на время может понадобиться отложить все плановые проекты.

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