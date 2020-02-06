В среду, 5 февраля, во Львове на остановке общественного транспорта на улице Выговского обнаружили разлитую ртуть. Оказалось, что ядовитый металл покрыл 15 квадратных метров тротуара.

Об этом идет речь в сюжете ТСН, запись которого опубликована в YouTube.

Инцидент случился 5 февраля после обеда. Прохожие обнаружили ртуть недалеко от одного из самых крупных рынков во Львове. Они сообщили о находке в полицию. Правоохранители оградили место лентой, чтобы никто не пострадал.

На место прибыли спасатели, которые более часа в специальных костюмах собирали ядовитый металл. Оказалось, что вес разлитой ртути - около 800 грамм. Как она оказалась в людном месте - сейчас выясняется.

Ртуть на утилизацию передали областному управлению по чрезвычайным ситуациям.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, в январе в Киеве полицейские задержали мужчину, который пытался продать 10 килограммов ртути.