Cегодня утром, 6 февраля, на трассе Одесса-Киев произошло ДТП. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспорт перевернулся посреди дороги.

Водитель рейсового автобуса Одесса-Киев из-за сложных погодных условий потерял контроль над транспортом из-за скользкой дороги. В перевернувшемся автобусе находилось 19 человек, двое из которых - 37 летняя женщина и 9-летний ребенок - получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей в Одесской области.

ДТП на трассе Одесса-Киев с участием пассажирского автобуса. Фото: Нацполиция Украины

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии. Потерпевшие были доставлены в Одесскую областную клиническую больницу.

Ранее "Страна" писала о том, что водители троллейбусов в Одессе устроили драку на глазах у пассажиров. Поединок начался еще в салоне общественного транспорта и продолжился уже на улице.

Также сообщали, что в Днепре маршрутка протаранила столб. С места происшествия скорая увезла четверых - все они пассажиры микроавтобуса.