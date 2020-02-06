В середине января текущего года в Сирии, в районе Идлиба, погибли российские и турецкие военные. В этом районе продолжаются боевые действия.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации", - сказано в сообщении.

По данным российского МИД, в районе Идлиба продолжаются атаки со стороны сирийских курдов.

"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - сообщили в МИД РФ.

По данным российского ведомства, переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела.

Напомним, в конце января турецкие военные подразделения вошли в Сирию и начали марш-бросок на юг, в район Идлиба.

А в начале февраля сирийские правительственные войска взяли под контроль город Серакиб к востоку от Идлиба.