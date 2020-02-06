В Италии слетел с рельсов скоростной поезд, погибли 2 человека, пострадали 30. Фото
В четверг, 6 февраля, недалеко от северного итальянского города Лоди сошел с рельсов скоростной поезд, несколько вагонов перевернулись. В результате аварии погибли два человека, оба являются сотрудниками железной дороги. Причины аварии выясняются.
Об этом сообщает Ansa.
Авария произошла около 05:30 утра на скоростной линии возле Казаль-Пустерленго. В результате аварии несколько вагонов перевернулись. Движение поездов по скоростной линии Милан - Болонья приостановлено.
По предварительным данным оба погибших - железнодорожники. Один из них был машинистом. Около 30 пассажиров получили незначительные травмы.
Все поезда в обоих направлениях следовали по обычной линии Милан-Пьяченца с задержкой до 60 минут. Причины аварии выясняются. На месте работают пожарная команда и машины скорой помощи.
Фото: ANSA/EPA
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