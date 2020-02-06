В России, в доме элитного поселки Горки-10 на Рублево-Успенском шоссе обнаружили мертвым сына экс-президента Киргизии Аскара Акаева - 43-летнего Айдара. Предположительно, мужчина скончался в результате остановки сердца. Насильственных травм на теле обнаружено не было.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Тело 43-летнего Айдара Акаева обнаружили накануне в одном из домов коттеджного поселка "Зеленая Лощина". "Тело было найдено без признаков насильственной смерти", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что 10 февраля Айдару Акаеву должно было исполниться 44 года.

Киргизские СМИ сообщили, что Айдар Акаев скончался в среду, 5 февраля, в Москве в результате остановки сердца. "В Москве вчера скоропостижно скончался 44-летний Айдар Акаев. По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти", - сообщает агентство 24.kg со ссылкой на близких к семье экс-президента.

Напомним, Аскар Акаев вместе с семьей покинул Киргизию в 2005 году после "тюльпановой революции". В настоящее время проживает в Москве. В отношении Айдара Акаевева и мужа старшей дочери бывшего президента Бермет - Адиля Тойгонбаева в 2005 году в Киргизии были возбуждены уголовные дела по обвинениям в экономических преступлениях.

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