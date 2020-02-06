Сегодня ночью, 6 февраля, в Одессе сильный ветер повалил почти полсотни деревьев. Повреждены несколько автомобилей. О людях, пострадавших из-за непогоды, информации пока нет.

Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач, которые восстанавливают сотрудники коммунального предприятия "Одесгорсвет". Об этом информирует пресс-служба мэрии города.

Ветер в Одессе повалил 50 деревьев. Фото: Мэрия Одессы

"В результате ураганного ночного ветра оказались поваленными 48 деревьев, 40 из которых уже убраны специалистами КП "Горзелентрест" и жилкоммунсервисов, 8 упавших деревьев еще убирают", - сообщили в мэрии.

Ветер в Одессе повалил 48 деревьев. Фото: Мэрия Одессы

Так, одно из поваленных деревьев упало на автомобили, которые были припаркованы на проспекте Небесной Сотни, а на улице Балтская дорога дерево упало на газовую трубу. По словам представителей мэрии, несмотря на сложные погодные условия общественный транспорт продолжает свою работу.

Напомним, что в большинстве регионов Украины в четверг, 6 февраля, ожидается похолодание, которое будет сопровождаться снегопадом, ветром и гололедицей.

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