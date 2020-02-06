В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины провела обыски на телеканале 1+1 в связи с делом о прослушке премьера Алексея Гончарука. Сегодня же, 6 февраля, на заседании фракции "Слуги народа" Александр Ткаченко предложил сделать заявление от фракции в поддержку телеканала 1+1.

Об этом пишет Telegram-канала "Политика Страны" со ссылкой на депутатов, присутствовавших на заседании.

"Но идея у большинства "слуг народа" не встретила понимания", - сообщает канал.

Также "Политика Страны отмечает", что присутствовавший на встрече глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что "будет прикольно, если в поддержку "плюсов" выступит партия Порошенко".

Напомним, что глава СБУ Баканов прокомментировал обыски на 1+1.

Также мы писали о том, что нардепы "Слуги народа" заявили, что обыски у журналистов "1+1" помешали делать уроки школьникам.